Nach der 0:4-Auftaktniederlage gegen den KAC gaben die Villacher Adler in Spiel zwei die passende Antwort, konnten ihrerseits einen 4:0-Sieg einfahren. „Die beiden Ergebnisse spiegeln nicht das Kräfteverhältnis wider. Beide Spiele hätten auch in die andere Richtung verlaufen können“, ist Rob Daum überzeugt.



Augenscheinlich war bisher, dass beide Duelle durch Fehler der Goalies entschieden wurden. Während zum Auftakt JP Lamoureux zwei haltbare Schüsse passieren ließ, war es in Spiel zwei Sebastian Dahm, der bei zwei Gegentreffern patzte. „Ich bin mir sicher, dass beide die Situationen, die zu den Gegentreffern geführt haben, noch einmal zurückhaben wollen. Der Druck ist groß, so etwas passiert. Am Ende werden die Goalies aber eine entscheidende Rolle spielen“, weiß der VSV-Trainer, der nach dem Sieg besonders seinen Goalie hervorhob: „Er war einfach unglaublich.“