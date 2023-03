Schon nach dem ersten Derby im ICE-Viertelfinale zwischen dem VSV und KAC sind die Emotionen stark im Steigen, gibt es schon nach den ersten 60 Minuten genügend Zündstoff. Daher wird im zweiten Duell am Freitag (19.15 in Klagenfurt) ein Spiel erwartet, das in allen Belangen wohl noch intensiver ausfallen dürfte, obwohl die erste Partie schon Spuren hinterlassen hat.