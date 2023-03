In einigen Eishockey-Partien legen Resultate gewisse Rückschlüsse nahe. Nun hat der KAC die Villacher mit 4:0 in die Schranken gewiesen. Bei den Rotjacken kann man diesen ersten Erfolg allerdings genau einordnen. "Es gibt noch so viel Eishockey zu spielen. Das war nur ein Sieg. Im nächsten Spiel beginnt alles von vorne", weiß etwa KAC-Center Thomas Hundertpfund, der aber zugibt: "Wir haben eine taktisch eine gute Partie gespielt. Jeder hat sich an das System gehalten. Und Sebastian Dahm hat für uns in brenzligen Situation mit wichtigen Saves Gegentore verhindert."