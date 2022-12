Manchmal bietet sich im Sport eine Retrospektive als sinnvolles Instrument an. So kann man sich selbst an einer Niederlage festhalten. Wie etwa das letzte Derby, als sich der letzte Rest des KAC lange gegen den VSV gestemmt hatte, zurückschlug und letzten Endes nur knapp bezwingen lassen musste. Erneut gastieren nun die Rotjacken bei den Draustädtern. Und die Erinnerung an diese Partie ist omnipräsent.