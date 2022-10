Eine Saison kann in mehrere Abschnitte unterteilt werden. In Klagenfurt, das weiß man seit KAC-Trainer Petri Matikainen, soll die Qualität kontinuierlich gesteigert werden. "Ich möchte nicht immer von Resultaten sprechen", erklärt der Finne. Doch er weiß auch, dass es in den nächsten Tagen viel zu Gewinnen, aber auch, dass es viel zu Verlieren gäbe. Insofern drückt sich Matikainen nie unüberlegt aus.