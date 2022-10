Der erste Testlauf in der Heidi-Horten-Arena war vergangenen Freitag noch gar nicht beendet, da hat sich bereits erste Kritik geregt. Dabei ging es gar nicht um das Sportliche (3:5-Niederlage gegen Linz). Sondern um die neue Halle. Zuerst über Facebook & Co., später fundiert mit Bildern direkt an die Verantwortlichen gerichtet. Einige KAC-Fans beklagen stark eingeschränkte Sicht von ihren Abo-Sitzern. Bemängelt werden dabei mehrere Punkte: eine Stahlbrüstung samt Maschendraht, mehrere Geländer, der Abstand zwischen Sitzreihen oder das Puckschutznetz.