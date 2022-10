Jeder erinnert sich gerne an dieses eine Spiel seiner Lieblingsmannschaft. Man weiß noch, wie es in der Halle gerochen hat oder wie die Bratwurst geschmeckt hat. Oder sogar an den Fan-Nachbar, der spontan einen Schal zum Schwenken geborgt hatte. Kurz gesagt: Man vergisst nie, als man das allererste Mal vom Eishockey-Virus infiziert worden ist. Vielleicht passierte es dieses Mal vor dem TV auf einer Couch. Bei den favorisierten Salzburger Bullen gelang dem KAC in einem dramatischen wie mitreißenden Spiel ein 6:4-Triumph.