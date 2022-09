"Wenn es fertig ist, ist es fertig", ein oft gehörtes Zitat auf Baustellen. Und manchmal zahlt es sich wirklich aus, geduldig zu bleiben. Wie etwa bei der Heidi-Horten-Arena, der nagelneuen Heimstätte des KAC. Nur noch die Hülle bildet ein Relikt aus alten Zeiten. Im Inneren, und das darf schon jetzt gesagt werden, wird die hochmoderne und in Österreich wohl einzigartige Arena alle Stückerln spielen. Aber noch nicht am 16. Oktober. Sichtlich zerknirscht müssen die Rotjacken und General Manager Oliver Pilloni ihr erstes Heimspiel um fünf Tage verschieben. "Wir wollten das so früh wie möglich bekannt geben. Auch aus Fairness den Vorarlbergern gegenüber, die ja nach Klagenfurt hätten reisen müssen", stellt der Klagenfurter klar.