Bis zum späten Vormittag ist der Himmel über der Steiermark weitgehend wolkenlos – die Temperaturen sind vielerorts wieder hochsommerlich, laut Geosphere Steiermark sind bis zu 32 Grad im Süden, bis zu 29 Grad im Norden möglich. Mit fortlaufendem Tag wird es aber zunehmend bewölkter, beginnend im Norden, wo kleinere Schauer möglich sind. Jetzt gibt es eine erste Unwetterwarnung.

Diese gilt am Nachmittag und gleich für mehrere Landesteile. Unwetterwarnzentrale (UWZ) und Geosphere erwarten Gewitter in zahlreichen Bezirken, vor allem südlich der Mur-Mürz-Furche. Teilweise kann es laut UWZ auch zu Hagel kommen. Als besonders gefährdet gilt die Süd- und Südoststeiermark sowie die Landeshauptstadt Graz, die ersten Blitze wurden am Mittwoch jedoch in der Weststeiermark gemeldet.

Vor Unwetterwarnung: Graz ist steirischer Hitzepol

Die Warnstufe Gelb weist auf zumindest kurzfristige wetterbedingte Beeinträchtigungen hin, auch vereinzelte Schäden sind zu erwarten. Nicht zuletzt durch heftige Niederschläge, Hagelkörner und kurzfristige stürmische Windböen zwischen 65 und 90 Stundenkilometern.

Um 12.30 Uhr verzeichnete der Großraum Graz die höchsten Temperaturen in der Steiermark, wie die Ubimet meldet. An der Messstelle Uni Graz hatte es 31,9 Grad, nur in Berndorf (33 Grad) und Bad Vöslau (33,1 Grad) war es österreichweit wärmer. Graz-Straßgang meldete 31,8 Grad, Laßnitzhöhe 31,6 Grad.

Wie das Wetter in den kommenden Tagen weitergeht

Die gute Nachricht: Die Unwetter werden von kurzer Dauer sein, im Laufe des Abends nimmt die Schauerhäufigkeit ab, die Nacht auf Donnerstag wird trockener, der Himmel klart mehr und mehr auf. Der restliche Tag bleibt in der ganzen Steiermark trocken und vor allem in der südlichen Landeshälfte auch sonnig. Ähnliches gilt für Freitag und Samstag – die Höchsttemperaturen steigen auf 24 bis 30 Grad, lokal können sich kleine Schauer bilden, dennoch dominiert der Frühsommer.

Der Sonntag wird dann etwas wechselhafter mit 24 bis 29 Grad und einem Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regengüssen vor allem im Bergland.