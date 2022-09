Ein heißes Auswärtsdoppel steht für den KAC auf dem Programm. Zuerst müssen die Rotjacken in Graz reüssieren (heute, 19.15 Uhr) und am Sonntag folgt das Duell in Salzburg. Für die Rotjacken gilt es, die Schlagzahl nach zwei Siegen in Folge zu halten. Hinsichtlich Intensität und Körpersprache im Abschlusstraining sollte daran kein Zweifel bestehen. Auch Verteidiger Jesper Jensen Aabo hinterließ einen guten Eindruck. „Für ihn ist es nicht leicht, vielleicht will er zu viel. Aber ich halte weiterhin viel von ihm“, sagt KAC-Trainer Petri Matikainen und hofft, dass sich der Knoten beim Dänen löst.