De Klagenfurter präsentierten sich zuletzt beim 4:2-Sieg in Ljubljana in der Offensive bärenstark, kreierten zahlreiche Möglichkeiten. Mit dem DEL-Klub Augsburg wartet am Freitag (19.30 Uhr) der härteste Gegner der gesamten Vorbereitung, die Bayern haben in den bisherigen Vorbereitungspartien unterschiedliche Leistungen geboten. Nach Siegen gegen Biel, Salzburg oder Ljubljana folgte eine etwas überraschende Niederlage gegen DEL2-Klub EV Landshut.