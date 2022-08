Nach der 3:4-Niederlage der Rotjacken gegen Fehervar im ersten Testspiel war Headcoach Petri Matikainen mit der gezeigten Leistung seiner Truppe nicht zufrieden. Im Training ließ der Finne dies seine Spieler auch mit intensiven Einheiten spüren, die ihre Wirkung nicht verfehlt haben dürften. Der KAC feierte gegen Bad Nauheim einen klaren 7:1-Sieg in Bled in Slowenien, am Montag (22. August) werden die Einheiten wohl etwas sanfter ausfallen.

Die ersten 20 Minuten waren noch nicht nach dem Geschmack des Trainerteams, stapften die Athletiker mit einem 0:1-Rückstand in die erste Pause. Wesentlich besser lief es im Mittelabschnitt für die Klagenfurter, da wurden die vielversprechenden Möglichkeiten auch in Tore umgemünzt. Vor allem die Sturmreihe mit Petersen-Tičar-Lessio spielte die Gegner phasenweise schwindlig, scorte auch drei Treffer. Den Ausgleich erzielte Fabian Hochegger, danach trafen Tičar, Lessio und erneut der Slowene zu einem komfortablen 4:1.

Im Schlussabschnitt stand im Zeichen von Neo-Verteidiger Jesper Jensen Aabo, der innerhalb von knappen drei Minuten einen Doppelpack schnürte. Den Endstand fixierte Routinier Thomas Koch zum 7:1. Das nächste Testspiel der Rotjacken steigt am 30. August, da treffen Thomas Hundertpfund und Co auswärts auf Ljubljana.

"Die ersten 30 Minuten waren nicht einfach für uns, Bad Nauheim hat gut dagegen gehalten. Sie haben auch einige wirklich gute Spieler in ihren Reihen und einen starken Tormann. Als sie etwas müder geworden sind, haben wir das Kommando übernommen und die notwendigen Tore geschossen. Wir zeigten ein geradliniges Hockey mit viel Zug zum Tor, was mir gut gefallen hat. Auch, dass viele verschiedene Spieler getroffen haben, was für das Selbstvertrauen wertvoll ist. Trotzdem wird es am Montag ein hartes Training geben", sagte Matikainen mit einem Lächeln im Gesicht.