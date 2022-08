Der Weg in die Sepp-Puschnig-Halle ist längst zur Routine geworden. Anstelle der im Umbau befindlichen Stadthalle müssen die Rotjacken bekanntlich in die kleinere Trainingshalle ausweichen. Die ungewohnten, deutlich kühleren Bedingungen finden bei Headcoach Petri Matikainen aber durchaus Anklang. "Es ist wunderbar so der Hitze zu entfliehen", sagt der 55-Jährige schmunzelnd. Der Finne steht vor seiner fünften Saison in Klagenfurt und fiebert bereits dem Saisonstart entgegen. Davor gilt es jedoch eine Reihe an Hausaufgaben zu erledigen.