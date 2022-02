Facebook

Nach dem 5:2-Sieg in Linz am Sonntag treffen Rok Ticar und der KAC heute erneut auf die Black Wings © (c) GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Unvorhersehbare und nicht planbare Dinge verlangen von allen Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität und Fingerspitzengefühl. Das trifft in dieser Saison auch auf die ICE-Liga und deren Vereine zu, die bis jetzt schon viel Improvisationsgeschick bewiesen haben.



Normalerweise gelten Dienstag, Freitag und Sonntag als die regulären Spieltage im österreichischen Eishockey. Die Pandemie hat diese Regelmäßigkeit allerdings bereits im Herbst über den Haufen geworfen. Unzählige Spiele mussten verschoben werden. Dazu kam noch der Ausstieg der Bratislava Capitals während der Saison, der eine Neugestaltung des ohnehin stets engen Spielplans zusätzlich erschwerte.



Die Ligaverantwortlichen reagierten, stellten die Berechnung auf ein zugegebenermaßen noch immer ungewohntes Punkteschnitt-System um. Die Übersichtlichkeit ging zwar etwas verloren, am Ende muss man aber zugestehen, dass das neue System wohl das fairste und noch immer einfachste ist, das in Zeiten wie diesen auch anwendbar ist. Am 27. Februar ist das avisierte Ende des Grunddurchgangs, bis dahin werden fast an jedem Tag Spiele aus- bzw. nachgetragen. Sollte ein Team aus „medizinischen Vorsichtsmaßnahmen“ erneut den Spielplan nicht einhalten können, genügt es, wenn es bis dahin 80 Prozent seiner Partien absolvieren konnte.



Rick Schofield erneut verletzt Der Erfolgslauf der Villacher Adler von fünf Siegen in Serie hat nach Anton Karlsson (Knieverletzung) ein weiteres „Opfer“ gefordert. Nach einem geblockten Schuss im Spiel gegen Dornbirn konnte Rick Schofield tags darauf gegen Fehervar nicht einlaufen. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, könnte der Stürmer, der erst Ende Jänner sein Comeback feierte, erneut mehrere Wochen ausfallen. „Wir warten einmal die Untersuchungen ab. Vielleicht ist die Verletzung doch nicht so schlimm“, erklärt Geschäftsführer Andreas Napokoj, der aber auch klarstellt: „Mehr als einen Neuzugang wird es, auch aus budgetären Gründen, nicht geben.“

Wesentlich „unsportlicher“ wird es hingegen im Play-off. Sollte es positive Fälle in einem Team geben,Fest steht, dass die Serie auf keinen Fall verlängert oder verschoben wird. Am 18. April findet definitiv, und falls überhaupt nötig, das siebente Finalspiel statt, da man bis dato davon ausgeht, dass die B-Weltmeisterschaft von 2. bis 8. Mai wie geplant stattfinden wird.