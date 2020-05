Facebook

Martin Schumnig bleibt eine Rotjacke © GEPA pictures

Nach mehreren Wochen individuellen Trainings und den diversen Tests bei Altis in Klagenfurt sind die Rotjacken nun wieder in Kleingruppen hinsichtlich Sommertraining unterwegs. Zum Auftakt am Montag sind alle Spieler anwesend gewesen, die einen Vertrag mit dem KAC für die kommende Spielzeit haben. Mit dabei waren natürlich auch jene Cracks, die einen Kontrakt bei den Klagenfurtern unterzeichnet haben, aber deren Verlängerung bisher noch nicht bekannt gegeben wurde. Wobei die Tinte bei allen Verträgen schon trocken war, bevor die Regelung mit dem Transferstopp, der vorerst noch bis Ende Juni gelten sollte, in Kraft trat.