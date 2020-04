Facebook

© GEPA pictures

Wie eine Legende entsteht? Außerordentliche Fähigkeiten, die Aura eines Unbesiegbaren, enorme Popularität, ein wenig Geheimniskrämerei und ein unvermuteter Abgang. Torhüter Lars Haugen hat nun den KAC endgültig verlassen und ist in seine norwegische Heimat zurückgekehrt. Der Grund dafür? Seine Familie, mit der er ein neues Heim bei Oslo erschaffen hat. Und so hat Haugen das Kapitel in Klagenfurt für sich abgeschlossen. "Es fühlt sich gut an. Vergangene Woche war Schlüsselübergabe für unser neues Haus. Das ändert aber nichts daran, dass die Entscheidung schwierig gewesen ist. Ich liebte es in Klagenfurt", lässt der 33-Jährige wissen.