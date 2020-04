Facebook

Mit dem KAC und den Fans feierte Lars Haugen in Klagenfurt den Eishockey-Meistertitel © Markus Traussnig

Im Sommer 2018 wechselte Norwegens Nationaltorhüter Lars Haugen vom SHL-Klub Färjestads BK zum EC-KAC, wo er sich auf Anhieb mit herausragenden sportlichen Leistungen profilieren konnte. In Klagenfurt avancierte er rasch zum Publikumsliebling, bereits im Grunddurchgang ein sicherer Rückhalt, steigerte sich Haugen in den Play-Offs noch weiter, letztlich hatte er großen Anteil am Gewinn des 31. Meistertitels in der Klubgeschichte. Auch in seine zweite Spielzeit beim EC-KAC startete der Schlussmann stark, bei seinen ersten drei Champions Hockey League-Einsätzen, die allesamt siegreich für Rot-Weiß endeten, kassierte der damals 32-Jährige nur zwei Gegentreffer.