Der Schwede Jhonas Enroth trainierte erstmals mit dem KAC. Der Star-Torhüter war aber am Montag nicht das große Thema. Sondern die Abmeldung dreier Österreicher. Enroth soll noch diese Woche spielen.

Neo-Rotjacken-Keeper Jhonas Enroth plauderte mit seinen neuen Teamkollegen © Markus Traussnig

Nicht nur die Zaungäste in der Stadthalle ließen den neuen Star-Keeper der Rotjacken, Jhonas Enroth, an diesem Montagvormittag nicht aus den Augen. General Manager Oliver Pilloni sowie die Trainer Petri Matikainen, Jarno Mensonen und Juha Soronen taten es ihnen gleich. Einerseits aus Neugier, wie die anderen. Sie aber hatten kurz zuvor eine richtungsweisende Personalentscheidung getroffen. Das finnische Trio auf dem Eis wollte sich offenbar hautnah rückversichern, beruhigen – denn die Abmeldung von Steven Strong, Marco Richter sowie Philipp Kreuzer hatte an diesem Tag viel Staub aufgewirbelt.