KAC-Manager Oliver Pilloni © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

KAC-Torhüter Lars Haugen wird in dieser Saison nicht mehr für die Rotjacken zwischen den Pfosten stehen. Wie schon vor der Länderspiel-Pause angekündigt, müssen sich die Rotjacken mit Geschäftsführer Oliver Pilloni nun um Ersatz kümmern. Derzeit verfügen die Klagenfurter mit David Madlener über den einzigen EBEL-erprobten Torhüter. "Wir müssen jetzt schauen, wie wir das angehen. Fakt ist, dass Haugen in dieser Saison nicht mehr für uns spielen wird. Der Markt gibt aktuell aber einiges her", verrät Pilloni. Eine Tendenz kann der Klagenfurter aktuell nicht nennen: "Ich weiß es noch nicht, wer kommen soll."