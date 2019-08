Facebook

KAC-Trainer Petri Matikainen überwacht das Training ganz genau © Raunig

Meistertrainer Petri Matikainen schleift seine Burschen ganz anständig, so wie er es in der Vorbereitung in der letzten Saison auch tat. Es gibt aber einen großen Unterschied, der Finne brüllt weniger, wird nur bei den Korrekturanweisungen lauter. Die Spieler haben viele Übungen des Trainer-Trios schon intus, wissen genau, worauf die Finnen Wert legen. Die Intensität ist groß, zwei Eiseinheiten und Krafttraining standen jeden Tag auf dem Trainingsplan. "Super ist, dass wir nach der ersten Eiseinheit nur eine Pause von 15 Minuten haben, danach gleich die zweite Einheit abspulen", sagt Routinier Thomas Koch.