Grenzenloser Jubel beim KAC © APA/Gert Eggenberger

"Die Genugtuung ist unglaublich groß, da steckt so viel Arbeit drinnen, das ist einfach ein Wahnsinn." KAC-Verteidiger Clemens Unterweger fehlten nach dem Titelgewinn in seiner ersten Saison in Klagenfurt die Worte. So ging es vielen im Team der Rotjacken. Auch Hexer Lars Haugen, der die ganzen Play-offs über und auch wieder in der Verlängerung in Spiel sechs sensationell rettete. "Ich kann gar nichts mehr sagen, es ist einfach ein wahrgewordener Traum, mit dieser tollen Truppe. Ich möchte einmal ganz Norwegen grüßen", so der Skandinavier, der noch am Eis ein "große Party" versprach. Es war übrigens sein erster Meistertitel überhaupt.