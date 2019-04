Die Klagenfurter Stadthalle verwandelte sich in ein Tollhaus, als Adam Comrie den KAC mit dem 3:2-Overtimetreffer erlöste. So feierten die Rotjacken und ihre Fans den Titel.

Der Pokal in Klagenfurter Händen © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

"Hallo Wiener, hört ihr nicht? Hört ihr nicht den Meister? KAAAAAC!", sangen die KAC-Fans unmittelbar nach dem erlösenden Ende einer Packenden Finalserie gegen die Vienna Capitals. Der Pokal war noch lange nicht in den Händen von Kapitän Dave Fischer, da war "Tollhaus" schon ein Hilfsausdruck für das, was sich in der Stadthalle abspielte. Die Jubelgesänge auf und neben dem Eis kannten keine Grenzen. Doch die Party sollte erst losgehen, das wurden die Protagonisten nicht müde zu betonen.