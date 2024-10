Es sind Entwicklungen wie diese, die weder die Eltern, geschweige denn ihre Kinder am ersten Tag absehen können. Die Rede ist vom beeindruckenden Weg so vieler KAC-Talente ins Profigeschäft, die ihren Weg gemeinsam starteten, danach doch aber dort und da Abzweigungen nahmen. Wie etwa die „Clique“ des Jahrgangs 2003/04, Tobias Sablattnig (21), Stefan Klassek (21) und Marco Kasper (20). Letzterer spielt inzwischen bekanntlich in der NHL, die ersten beiden starteten ihr Eishockey-Abenteuer bei den KAC-Bambini sogar exakt am selben Tag. „Und daraus ist halt einfach eine wunderbare Freundschaft über so viele Jahre entstanden. Es ist total schön, dass wir nach wie vor so gute Kumpels sind und im Sommer auch unsere Zeit stets zusammen verbringen“, zaubert sich bei Sablattnig ein Strahlen ins Gesicht.