Die Stimmung im Umfeld der Rotjacken war schon einmal besser. Drei Spiele in Folge musste der KAC zuletzt als Verlierer vom Eis, besonders die letzte Pleite beim Lokalrivalen aus Villach schmerzt und bestätigte das derzeitige Tief. Zuletzt gab es im Halbfinale 2023 drei Niederlagen hintereinander. Und auch wenn die Mannschaft von Kirk Furey mit der Teilnahme an der Champions Hockey League in den letzten Wochen ein dichtes Programm hatte und es etliche Verletzte (Mursak, Pastujov, Herburger und Hochegger) gibt, will man das beim KAC nicht als Ausrede gelten lassen. Dennoch ist es offensichtlich, dass das International Break (von 4. bis 10 November) für die Spieler genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.