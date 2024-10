Die Topspiele reißen beim KAC nicht ab. Nach dem Abenteuer Champions League und dem 4:3-Overtimesieg bei Meister Salzburg zuletzt stehen diese Woche drei Highlights an. Am Mittwoch kommt Tabellenführer Bozen nach Klagenfurt, am Freitag der aktuelle Dritte aus Fehervar, ehe am Sonntag das zweite Saisonderby in Villach ansteht. Auch der dezimierte Kader verunsichert die Athletiker im Moment nicht, wie am Sonntag in der Mozartstadt bewiesen. „Viele Spieler fehlten, wir bekamen nicht einmal vier volle Linien zusammen, aber das Team ist zusammengerückt und hat genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, lobte danach ein stolzer Cheftrainer Kirk Furey.