Der KAC gilt für viele in der Liga als ein rotes Tuch. Weil einerseits der Kontostand des Klubs lange nebensächlich gewesen war. Und weil viele der besten (und teuren) Österreicher somit das Rotjacken-Dress getragen hatten. Speziell die Graz 99ers, die ihre PS nie wirklich auf das Eis bringen konnten, linsten oft mit Argwohn nach Klagenfurt. Siege gegen den erklärten Erzfeind blieben in all der Zeit die größte und einzige Errungenschaft der Steirer. In 24 Saisonen wurde elf Mal das Play-off verpasst.