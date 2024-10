Schon immer waren Duelle zwischen den Graz 99ers und dem KAC in der ICE Hockey League etwas Besonderes. Vor 24 Jahren, am 28. September 2000, markierte das Spiel der beiden Rivalen den Auftakt der neu gegründeten Eishockey-Liga und seit diesem Aufeinandertreffen werden die Spieltermine bei den Fans stets rot im Kalender angestrichen. In den allermeisten Fällen war in der Vergangenheit der Rekordmeister aus Klagenfurt der Favorit, vor dem heutigen Duell in Kärnten (19.15 Uhr) ist das Team aus Graz aber zumindest nicht Außenseiter. Im 147. Spiel gegeneinander wollen die Steirer den 50. Sieg gegen die Rotjacken einfahren. „Wir können es kaum erwarten, bis es endlich losgeht“, sagt Manuel Ganahl. Der Vorarlberger ist nicht der einzige Ex-KACler im Dress der Grazer. Mit Lukas Haudum hat Sportdirektor Philipp Pinter einen der besten Spieler der abgelaufenen Saison vom Lindwurm Richtung Uhrturm gelockt. „Für mich ist Haudum der beste österreichische Spieler, der nicht in der NHL spielt“, sagt Pinter.