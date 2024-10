Die Situation hat sich in diesem Sommer verändert. Mit einer großen Einkaufstour haben die Graz 99ers in der Liga für Aufsehen gesorgt. Und ausgerechnet von Erzfeind KAC wurden zwei Säulen abgezogen. Lukas Haudum und Manuel Ganahl unterschrieben bei den Murstädtern. Damit haben die Steirer ein Signal ausgesendet: „Wir wollen neue Maßstäbe setzen.“ Bisher scheint das den 99ers auch gut gelungen. Vier Siege stehen für die Truppe von Harry Lange, einem weiteren Klagenfurter, zu Buche. Und sportlich zieht mit ja bekanntlich mit Philipp Pinter ein Wahl-Klagenfurter im Hintergrund die Fäden. Genügend Anknüpfungspunkte also, um im Vorfeld für ein gewisses Knistern zu sorgen.