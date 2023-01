Der Hut brennt bei den Graz 99ers. Mit dem desaströsen 1:8 gegen den VSV vor 3300 Fans sind die Grazer auf den elften Tabellenplatz abgerutscht. Heute kann die Mannschaft erstmals versuchen, die flammende Kopfbedeckung zu löschen. Gegen Fehervar startet das Team von Trainer Johan Pennerborn ins neue Jahr – und tut es mit einer sehr großen Hypothek. „Als Spieler, als Mensch kann man sich seinen Weg aussuchen. Entweder stehst du auf und kämpfst, oder du fliehst. Gegen den VSV haben einige Spieler sich für den falschen Weg entschieden“, sagt der Trainer. „Diese Situation ist auch für die Spieler hart. Niemand will so einen Abend und sie wollen in jedem einzelnen Spiel Leistung zeigen.“