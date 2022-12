Der Kragen, er ist 99ers-Trainer Johan Pennerborn nach der 2:3-Heimniederlage gegen Asiago geplatzt. Sprichwörtlich. Unmittelbar nach der Pressekonferenz entledigte er sich seiner Krawatte. Warum seine Spieler nach dem 3:1-Sieg in Salzburg gegen den Liganeuling daheim so erschreckend schwach aufgetreten sind? „Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht“, sagte der Schwede. „Man hat vom ersten Spielzug an gesehen, welches Team bereit war.“

Und das war nicht seines. Die Hausherren, bei denen die Routiniers Daniel Oberkofler, Mario Altmann und Michael Boivin sowie Jakob Engelhart und Nicolas Wieser fehlten, hatten von Beginn an große Probleme im Spielaufbau. Asiago legte wie die Feuerwehr los, hatte in den ersten 45 Spielsekunden bereits drei Torschüsse abgegeben. Der erste Treffer fiel aber erst in der 16. Minute: Im Powerplay wehrte 99ers-Goalie Christian Engstrand nach vorne ab, den Abpraller verwehrte Nicholas Saracino zum 0:1 aus Grazer Sicht. Zwar konnten Viktor Granholm (34.) und später auch Andrew Yogan (46.) jeweils einen Rückstand ausgleichen, eine Unachtsamkeit sorgte in der 55. Minute aber doch noch für die 2:3-Niederlage.

Dann reichte es auch dem sonst so besonnenen Pennerborn, der auf den Tisch haute: „Seit wir in dieser Stadt sind, reden wir darüber, wie man ein professioneller Eishockey-Spieler ist. Jeden Tag. Sie haben es immer noch nicht gelernt. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.“

Dabei gehe es gar nicht unbedingt um das Spielsystem selbst. „Jeder einzelne muss bereit sein. Ich, der Betreuerstab, die Spieler. Das ist Hockey. Da geht es nicht um das System. Es geht um Arbeitsmoral. Du musst bescheiden bleiben.“

Nur 911 Fans verirrten sich in die Liebenauer Eishalle, viele von ihnen machten ihrem Ärger in den Sozialen Netzwerken nach der vierten Heimpleite in Serie Luft. „Ich verstehe ihren Ärger zu 100 Prozent.“

Am Freitag geht es zum KAC. Beim Lieblingsrivalen müssen die Spieler ein anderes Gesicht zeigen. „Wir haben alles versucht. Irgendwann muss es auch von innen kommen“, appellierte Pennerborn an die Verantwortung seiner Spieler. „Ich bin enttäuscht.“