Daniel Oberkofler hat im Eishockey schon sehr viel erlebt – bis hin zu den Olympischen Spielen. So schnell bringt den Grazer daher nichts aus der Fassung und so blieb er auch nach dem vollkommen verpatzten Saisonstart gefasst. „Nach einem Spiel ist man emotional oft sehr geladen. Bevor man da einen Blödsinn sagt, ist es besser, man lässt es sacken“, sagt er, „es wussten ohnehin alle, dass wir schlecht waren. Es war das erste Spiel, alle wollten den Sieg und waren übermotiviert. Dann läuft es nicht und es kommt der Frust.“

Während der Drittel ergriff er zwar das Wort, die Manöverkritik kam am Tag danach. „Und wir haben dann in Linz die richtige Antwort gegeben und gesehen, dass wir es können.“ Auf das 2:3 gegen Asiago ließen die Grazer in der Stahlstadt ein glattes 4:0 folgen.

Heute wartet mit Innsbruck der nächste Gegner und es wird nicht einfach. Die Haie sind bissig und haben mit zwei Siegen über den KAC (5:2) und Asiago (5:1) fulminant begonnen. „Sie haben jede Saison gute Ausländer und spielen offensiv immer richtig gut. Da müssen wir hinten gut stehen.“ Für die Arbeit vor dem Tor nimmt er jeden Einzelnen in die Pflicht. „Man muss den Gegner ja nicht umhauen, es reicht schon, wenn man gut steht.“

Die neue Philosophie

Trainer Johan Pennerborn hat in dieser Woche den Fokus wieder auf die Taktik gelegt. „Der Trainer arbeitet jeden Tag mit uns an der Umsetzung seiner Philosophie und da ist einiges Neues dabei, das wir noch gewohnt werden müssen.“

Man wisse aber auch, was klappt. So funktionierten in Linz das Unterzahl- und Überzahlspiel (zwei Tore) schon recht gut. „Es war in Linz ein solides Spiel, aber wir können mit und ohne Puck noch besser sein“, sagt der Trainer, der Innsbruck per Videos filetiert hat. „Wir haben Innsbruck genau analysiert. In dieser Phase der Saison ist es wichtiger, sich auf das eigene Spiel zu konzentrieren. Das aufzubauen und zu verbessern.“ Positiv: Nach einigen Eistrainings ist Mario Altmann wieder für den Einsatz bereit – Daniel Woger und Ken Ograjenšek bleiben dem Eis noch fern.