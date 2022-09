Die Graz 99ers starteten am Freitag in die neue Saison der ICE Eishockeyliga. Auf die Grazer wartete zu Hause unter dem neuen Trainer Johan Pennerborn der Liganeuling Asiago Hockey aus Italien. Wiewohl das Trikot von Asiago gut und gerne von den Elefanten des EC Graz hätte sein können, das Spiel war nicht von gestern. Aber auch nicht frisch und präzise genug, um den Grazern die Schneid zu Beginn abzukaufen. Viele Pässe der Italiener fanden den Adressaten nicht und dennoch hatte Giordano Finoro in der fünften Minute solo die erste dicke Chance. Christian Engstrand zeigte, warum man ihn im Bunker unbedingt halten wollte. Den paar Tifosi blieb der Jubel bei der Parade im Hals stecken. Es war rasch ersichtlich, dass die größte Gefahr von Asiago im Konter ausgehen wird.

Graz hatte das Spiel im Griff und nach 7:17 Minuten feierten die Fans das erste Tor der Saison. Ein Zuckerpass von Daniel Oberkofler quer vor dem Tor brachte Viktor Granholm in eine perfekte Schussposition und der Norweger zog ab. Es war nicht verwunderlich, dass Granholm sich als erster Schütze in die Liste eingetragen hat – er zeigte schon in der Vorbereitung seine Qualitäten als Scorer.

Die Hausherren erarbeiteten sich weitere Chancen, Asiago stand aber kompakt und plötzlich stand es 1:1. Die 99ers ließen sich eiskalt auskontern. Alan Joseph McShane (14.) fuhr ungehindert auf Engstrand zu – jetzt jubelten die sieben Anhänger wirklich. Kurz vor Ende des ersten Durchgangs vernaschte Randal John Gazzola zuerst Gustav Bouramman, scheiterte dann aber knapp an Engstrand. Eine feine Aktion.

Asiago ging in Drittel zwei in Führung

Im zweiten Durchgang kamen die Italiener gleich zu zwei Powerplays. Doch die Grazer arbeiteten aktiv gegen die Scheibe und kamen so auch in des Gegners Zone. Heiß wurde es in der 30. Minute. Die Gäste drängten und als Höhepunkt flog die Scheibe unkontrolliert über Engstrand. Finoro versuchte mit dem hohen Stock, sie über die Linie zu drücken und sah sie schon drinnen – die Schiedsrichter werteten die Situation nach Videoansicht anders. Asiago machte Druck und die Grazer hatten phasenweise ihre liebe Not.

In der Schlussphase des zweiten Abschnitts gabs für die 99ers das erste Powerplay. Doch die Spieler nutzten den Vorteil der Überzahl nicht. In der 38. Minute gab es die Höchststrafe für die Grazer. Die Nummer 13 der Gäste aus Südtirol Nicholas Saracino traf short-handed zum 1:2 für Asiago.

Am Ende setzte es die Niederlage

Die Grazer kamen aggressiver aus der Pause und zeigten sich mit einigen Torchancen immer öfters vorm gegnerischen Tor. Durch ein Foul des Grazers Sam Antonitsch in der 48. Spielminute gab es das insgesamt vierte Powerplay für die Italiener. Die Grazer ließen sich durch die Unterzahl aber nicht aus der Ruhe bringen und glichen in der 49. Minute durch Mike Zalewski zum 2:2 aus.

In der Schlussphase des Spiels ging es heiß her und beide Teams schenkten sich nichts. Die aggressive Spielweise der Grazer wurde allerdings bestraft und Erik Kirchschläger musste für zwei Minuten auf der Bank Platz nehmen. Ab der 55. Spielminute spielten die Grazer erneut in Unterzahl. Nur eine Minute später folgte Kirchschläger Adis Alagic auf die Strafbank. Die Grazer spielten somit mit zwei Mann weniger am Eis. Es dauerte aber nicht lange, bis auch der Italiener Marchetti Michele drei Minuten vor Schluss auf die Strafbank musste und die Grazer somit nur mehr mit einem Mann weniger am Eis waren. Die Italiener ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und zwei Minuten vor Schluss brachte Gazzola Randal mit seinem Tor die Italiener erneut in Führung und sorgte somit für den 2:3-Sieg der Gäste.