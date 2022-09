Die Spannung steigt und es wird wieder frostig. Am Freitag beginnt die neue Eiszeit und die Graz 99ers werden im Bunker gleich auf die große Unbekannte der Liga treffen. Asiago kommt mit einem Mix aus Italienern und College-Spielern und um 19.15 Uhr ist das erste Bully. Kurz vor dem Ligastart haben die 99ers in Seiersberg nicht nur ihre Spieler und Trainer präsentiert, sondern auch noch eine Verpflichtung kundgetan.

James Livingston (32) wurde von den Grazern für ein Jahr unter Vertrag genommen. In der Liga ist er kein Unbekannter; spielte zwei Jahre für Dornbirn (2015–2017). „Vor einer Woche wusste ich noch nicht, was passiert“, sagte der Kanadier. Er soll vor dem Tor für Betrieb sorgen – ein Center-Stürmer, der auch auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommen kann. „Mein Agent hatte sich umgesehen, doch wie Graz auch waren die meisten Teams bereits voll.“