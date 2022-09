Die Graz99ers mussten sich bei der Energie Steiermark Trophy mit dem vierten Platz begnügen. Im Spiel um Platz drei gegen Budejovice schlossen die Hausherren nicht an die gute Leistung gegen Mannheim (3:5) an und verloren 2:5 (1:2, 0:2, 1:1). Weniger als eine Woche vor dem Ligastart zu Hause gegen Asiago (Freitag, 19.15 Uhr) ließen die Grazer etwas an Durchschlagskraft vermissen. „Gegen Mannheim waren wir besser, da hatten wir wesentlich mehr gute Minuten. Das Tempo und die Kraft waren im zweiten Spiel nicht mehr so da. Ich hoffe, dass wir daraus für nächste Woche lernen und wieder schneller werden“, sagt 99ers-Trainer Johan Pennerborn. Er gibt seinen Cracks zwei Tage frei und bittet sie dann zur Feinabstimmung. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir werden an Spielzügen und auch an den Spezial-Teams arbeiten.“ Auch Überzahlsituationen wie 6 gegen 5 stehen dabei auf dem Trainingsprogramm.

Keine erhellenden Nachrichten gibt es aus dem Krankenrevier: Ken Ograjensek fällt für mehrere Wochen aus, Daniel Woger wohl zwei oder drei und Mario Altmanns Einsatz am kommenden Freitag ist auch ungewiss. Er trainiert zumindest auf dem Eis. Den Turniersieg schnappten sich übrigens die Adler aus Mannheim mit einem 4:2-Sieg über Nitra.