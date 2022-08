Die ersten Wochen in Graz sind für Aleksi Salonen gut gelaufen. „Ich fühle mich hier schon wie zu Hause“, sagt der finnische Neuzugang der Graz 99ers. Wobei: „In Finnland hat es um die 20 Grad. Hier ist es aber wirklich heiß, vor allem in unserer Wohnung“, schnauft der 29-Jährige, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in die Steiermark gekommen ist. „Ich bin aber ohnehin die meiste Zeit in der Eishalle, also geht es. Nur meine Familie schwitzt daheim eben ein bisschen“, sagt er.