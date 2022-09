Die Ansprachen nach dem bitteren Ligaauftakt der 99ers haben wohl gefruchtet. In Linz präsentierten sich die 99ers wesentlich aggressiver und zielstrebiger als noch beim 2:3 gegen Asiago. Verbesserungen waren deutlich zu erkennen. Die Grazer reduzierten die Fehler und die Zahl der unnötigen Fouls. Vor dem Tor waren sie in der eigenen und der gegnerischen Zone wesentlich präsenter und spielten effizienter beim Abschluss. „Wir haben uns so eine Reaktion von der Mannschaft erhofft“, sagt Manager Bernd Vollmann, „es liegt aber noch ein weiter Weg vor uns und wir haben gewusst, dass wir Geduld brauchen. Es war ein kleiner, wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“