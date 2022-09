Kurz vor dem Saisonstart reagierten die Graz99ers auf die vielen Verletzten und sicherten sich die Dienste von James Livingston. Der Kanadier unterschreibt in Graz einen Vertrag für ein Jahr, inklusive Option.

In Österreich ist der 32-Jährige kein Unbekannter, spielte der STürmer bereits von 2015 bis 2017 bei den Dornbirng Bulldogs und score in zwei Saisonen dabei 25 Tore und 34 Assists. Danach ging es für ihn nach Deutschland, ehe er in den letzten beiden Jahren für HK Poprad in der Slowakei auf dem Eis stand. In 119 Partien erzielte er 34 Tore und steuerte 51 Assists bei. Bereis am Freitag gegen Asiago könnte er sein Debüt feiern.

"Ich kann mich noch aus meiner Zeit in Dornbirn daran erinnern, wie es war in Graz zu spielen. Die Halle ist sehr schön und die Atmosphäre fantastisch. Ich möchte meine Erfahrung innerhalb der Kabine teilen und der Mannschaft helfen, die anstehenden Ziele zu erreichen", erklärt der Neuzugang.