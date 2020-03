Kleine Zeitung +

Viertelfinalduell Den Capitals reichten gegen die 99ers fünf Minuten

Stark gespielt, doch in 4:26 Minuten gab Graz in Wien das Spiel aus der Hand. Mit dem 3:2 haben die Capitals in der Play-off-Serie auf 2:1 gestellt. Im Bunker folgt am Dienstag (19.15) der vierte Akt.