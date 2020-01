Facebook

Kabinen-DJ der 99ers: Travor Hamilton © Palz

In der Kabine der 99ers herrschen strenge Regeln. Wer zum Beispiel das 99ers-Logo am Boden betritt, zahlt 50 Euro in die Mannschaftskasse. Das kann in der Hitze des Gefechts schon einmal passieren. Was absolut tabu ist: ein eingeschaltetes Handy! Und doch, ein Spieler darf das tun: Trevor Hamilton. Der 24-jährige Amerikaner ist der Kabinen-DJ der 99ers. Er hat auf seinem Handy „Tausende Titel“ gespeichert. Soll heißen, er sorgt mittels Bluetooth-Verbindung vor und nach den Spielen für „belebende Musik“.