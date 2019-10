Für die 99ers endet heute der internationale Weg in der CHL beim HK Mountfield in Tschechien. Für vier junge Cracks ist es ein großer Schritt.

Kilian Rappold (17), Amadeus Egger (19), Alexander Winkler (20) und Clemens Krainz (18) werden heute in Hradec Kralove die Eislaufschuhe schnüren und in der Champions Hockey League aufs Eis gehen. Die vier Jungen bekommen im finalen Match der Königsklasse für Graz die Chance, sich zu beweisen. Nach den Ausfällen von Daniel Oberkofler, Joakim Hillding, Matt Garbowsky und Karl Johansson hat Trainer Doug Mason sie mitgenommen. Dabei geht es dem Coach nicht so sehr um die Leistung per se. Sondern: „Ich will, dass sie mir zeigen, dass sie professionelle Eishockeyspieler werden wollen.“ Auf und abseits des Gefrorenen verlangt er ein adäquates Verhalten.