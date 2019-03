99ers unterschätzt?Linz äußerst zufrieden mit dem Pick der Grazer

Die Fans der Blackwings Linz schauten sich den EBEL-Pick live in der Halle an. Nach dem 4:3 gegen Villach nimmt man Graz gerne als Play-off-Gegner.

Werden die Graz99ers in der EBEL trotz furiosem Grunddurchgang und Rang zwei nach der Zwischenrunde etwa immer noch unterschätzt? So wirkte es zumindest auf den ersten Blick in der Linzer Halle. Ein Stöhnen der Erleichterung machte sich breit, als Wien die Znaimer pickte. "Gott sei dank nicht Wien", war der Grundtenor. Damit war für die Fans, die nach dem 4:3 gegen den VSV zum Qualirunden-Abschluss zum Großteil in der Halle verweilten, um den Pick auf der Videowall zu betrachten, klar: Graz nimmt uns. Und es sollte passieren. Um Salzburg aber auch Titelverteidiger Bozen zu entgehen, verlautbarte Geschäftsführer Bernd Vollmann die Entscheidung und ein zustimmendes Nicken gab es vom Linzer Publikum aus der Ferne. "Schnitzelsemmel, Schnitzelsemmel, hey, hey!", dröhnte es durch die Keine-Sorgen-Eisarena.

Der starke Gegner bereitet kein Kopfzerbrechen, als unerfahren im Play-off und wegen der Nähe in die Steiermark ein gutes Los, befand man. Zu unterschätzen seien die 99ers nicht, aber Auswärtssektor und Verpflegung seien schon einmal top. Alles ist also angerichtet für eine spannende Viertelfinalserie. Ob die Fans der heuer formschwachen Oberösterreicher danach auch noch gut lachen haben, wird sich zeigen...

Das letzte Spiel der Pickround haben die Steirer gegen Bozen gewonnen.