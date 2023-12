Nach vier Siegen in Serien setzte es für Graz beim 3:4 in Bozen eine bittere Niederlage. Schon im ersten Abschnitt ließen sich die 99ers , bei denen Michael Schiechl und Erik Kirchschläger verletzt fehlten, von den Füchsen die Schneid abkaufen, lagen nach einem Gegentor von Tyler Sikura (5.) früh zurück. Wie aus dem Nichts drehten die Grazer aber die Partie, gingen nach Treffern Daniel Viksten (12.) und Anthony Salinitri (16.) in Führung. Aufgrund eines Treffers von Angelo Miceli (17.) ging es mit 2:2 in die erste Pause. Generell hatten die Steirer Glück, war die Defensive oftmals zu löchrig.

Ihre Effizienz spielten die 99ers auch im zweiten Drittel aus, brachte abermals Salinitri nach Vorarbeit von Ken Ograjensek sein Team mit 3:2 in Führung (30.). In Folge war Goalie Lars Volden das ein oder andere Mal zur Stelle. Zu Beginn des dritten Drittels ließen ihn aber seine Vorderleute im Stich. Die Grazer agierten zu passiv und fingen sich durch Daniel Frank den 3:3-Ausgleich ein (43.). Augenblicke darauf zog Gustav Bouramman nach eigenem Fehler eine Strafe, die von Bozen bitter bestraft wurde. Josh Teves drehte die Partie und stellte auf 4:3. Die 99ers kamen nicht mehr zurück. Ganz im Gegenteil. Das 5:3 von Brad McClure (48.) war dann die Entscheidung, Miceli (54.) stellte dann den 6:3-Endstand her.