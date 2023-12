Ljubljana war definitiv eine Reise wert. Die Graz 99ers haben den Rückstand auf Platz zehn und das mögliche Pre-Play-off mit einem Sieg bei den Drachen verringert. Die Grazer legten aggressiv los und gingen bereits in der fünften Minute in Führung. Daniel Viksten zeigte vor dem Tor ein ganz feines Händchen und ließ Keeper Robin Rahm mit mehreren Bewegungen aussteigen. Im ersten Powerplay lief in der neunten Minute die Scheibe zu Blaz Gregorc an der Blauen Linie. Der Slowene blickte auf, sah, dass dem Torwart die Sicht verstellt war und schoss. Graz lag 2:0 in Front. Die Messe war aber weiterhin nicht gelesen, denn Miha Bericic (15.) verkürzte. Die Freude der Drachen währte nicht allzu lange, denn in der 16. Minute ging es recht flott. Graz fuhr einen Konter, Viksten brachte die Scheibe in die Zone des Gegners und legte quer ab. Dort wartet ein Lette: Renars Krastenbergs hämmerte den Puck in der 16. Minute aus voller Fahrt in die Maschen. Das war genug für Rahm, Luka Kolin kam und hielt den Kasten sauber.

Mit einem Tor von Trevor Gooch(32.) begann das zweite Drittel für die Slowenen durchaus verheißungsvoll. Doch stellte Anthony Salinitri (35.) den altern Vorsprung wieder her. Der Italo-Kanadier bekam kurzfristig nach seiner Verletzung das „Okay“ aus der medizinischen Abteilung. Alex Wemmenborn spielte den Puck von der Bande hinter dem Tor mit der Rückhand in den freien Raum vor dem Tor und Salinitri stand richtig. Der Mann aus Windsor (CAN) eröffnete mit seinem Treffer zum 5:2 das Schlussdrittel. Michael Schiechl (47.) erhöhte und machte den Sack endgültig zu. Das 3:6 durch Nejy Stoja war nur noch Kosmetik.

Am Sonntag sind die 99ers in Bozen zu Gast.