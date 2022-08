Abgerissen ist der Kontakt in den vier Jahren nie, die er Graz fern war. Daniel Woger, stolzer Vorarlberger und starker Eishockeyspieler, hatte die Stadt an der Mur vor seinem Abschied in acht Jahren mit allen ihren Facetten in sein Herz geschlossen. Mehr noch. Graz wurde für ihn und seine Frau Ines zur Heimat. Nach Saisonen in Linz, Dornbirn und Thurgau (SUI) ereilte ihn der Ruf der 99ers zum zweiten Mal. "Wir haben uns damals hier sehr wohlgefühlt und es war nun eine perfekte Situation, dass wir im Herbst meiner Karriere noch einmal herkommen können." An der Fitness mangelt es mit 34 Jahren absolut nicht. "Ich habe in den vergangenen zwei Jahren kein Training und kein Spiel verpasst." Er sei eben wie ein Rotwein, "der im Alter immer besser wird".