Eiskalt Talk"Ich wünsche mir, dass alle im selben Boot sitzen und in die gleiche Richtung rudern"

"Ist der Österreichische Eishockey-Verband für die Zukunft gewappnet?" Unter dieser Leitfrage wurde im Eiskalt Talk wieder heiß diskutiert. Diesmal lud die Kleine Zeitung nach Klagenfurt, wo das Nationalteam den Österreich Cup in Angriff nimmt. Nach Liga-Turbulenzen, die auch am Verband nicht spurlos verübergingen, und dem Abstieg in die B-Gruppe im Vorjahr war also genug Brisanz für eine spannende Talk-Runde gegeben. Durch die Diskussion führte wieder Martina Klementin. Ebenfalls als Fixstarter dabei waren Kleine-Sportchef Martin Quendler und Experte Matthias Trattnig.

Zudem wurde die Gunst der Stunde genützt und in Klagenfurt auf hochkarätige Gäste zurückgegriffen. Im Studio waren Teamchef Roger Bader, ÖEHV-Präsident Gernot Mittendorfer und Schweiz-Legionär Peter Schneider, dessen erste Saison in Biel langsam auf die Zielgerade biegt.

Den nächsten Talk gibt es am 2. März mit einem "Play-off"-Special!