Mit Scott Kosmachuk kehrt ein alter Bekannter nach zwei Jahren wieder in die heimische Liga zurück. Der 30-Jährige Stürmer ging in den Saisonen 2020/21 und 2021/22 bereits für den VSV auf Torjagd und brachte es in insgesamt 107 Spielen für die Adler auf beachtliche 109 Punkte (53 Tore/56 Assists). In der Saison 2022/23 spielte der Kanadier in der finnischen Liiga bei TPS Turku (17 Punkte) ehe er ein Jahr später bei Lada Togliatti in der russischen KHL (27 Punkte) anheuerte.

Nun kehrt der Topscorer wieder in die ICE Hockey League zurück und unterschrieb bei Meister Red Bull Salzburg. Er wird noch in dieser Woche in der Mozartstadt erwartet. „Ich genieße es sehr, in dieser Liga zu spielen und hoffe, dass ich dem Team helfen kann, eine weitere Meisterschaft nach Salzburg zu holen“, erklärt Kosmachuk in einem ersten Statement.