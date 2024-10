Es war die alte Leier in der noch so jungen Saison: Die Graz 99ers lagen auch im Heimspiel gegen Innsbruck zurück, liefen damit im siebenten Spiel der ICE Hockey League zum bereits fünften Mal einem Rückstand nach. „Wir wollen den Gegner immer unter Druck setzen, das ist natürlich mit Risiken verbunden“, sagt 99ers-Coach Harry Lange. „Wenn man da einen Fehler macht, kann das passieren. Natürlich wären wir aber lieber öfter in Führung“, sagt der 40-Jährige.