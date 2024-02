Bei den Rotjacken läuft alles nach Plan. Nicht nur die direkte Play-off-Qualifikation, sondern auch das Heimrecht in der entscheidenden Phase der Meisterschaft hat der Tabellenführer seit Freitag in der Tasche. Unter Zugzwang steht der KAC im 355. Derby zwar nicht, doch Trainer Kirk Furey lässt die Tabellensituation kalt: „Wir wollen in jedem Spiel unser bestes Eishockey zeigen, bleiben fokussiert und wollen natürlich gewinnen. Es wird sich niemand zurücklehnen, wir sind nicht mit dem zufrieden, was wir bisher erreicht haben, wollen uns weiter verbessern.“