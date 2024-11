Da man bei den Rotjacken offensichtlich von einer doch mehrere Wochen andauernden Genesungsphase von Clemens Unterweger ausgeht und auch Thomas Klassek demnächst aufgrund seiner Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft nicht zur Verfügung stehen wird, sah man sich gezwungen zu handeln. Mit Mads Larsen wurde nun ein weiterer Verteidiger verpflichtet, der zunächst einen Kontrakt über ein einmonatiges Try-Out unterschrieb.

Der 29-jährige Verteidiger der unter anderem in Schwedens zweiter Liga (Malmö, IK Pantern und AIK) sowie in Dänemark (Frederikshavn) Profierfahrung sammeln konnte, heuerte in der Saison 2022/23 bei AlpsHL-Klub Lustenau (41 Spiele/38 Punkte) an. Im letzten Jahr spielte er für VHK Vsetin in der zweiten slowakischen Liga ehe er im Herbst bei Weiden (DEL2) anheuerte. Der deutsche Klub gab jedoch am Freitag in einer Mitteilung bekannt, dass Larsen „die in ihn gesetzten Erwartungen nicht habe erfüllen können“. Der Däne bestritt zwölf Spiele in der laufenden DEL2-Saison und erzielte dabei ein Tor und gab fünf Assists. Eine Schulterverletzung, die er sich in der Vorbereitung zugezogen hat, ließ ihn zum Saisonstart für sechs Spiele pausieren.

„Es lässt sich derzeit noch nicht abschätzen, wie lange uns Clemens Unterweger fehlen wird, klar ist aber, dass bei ihm eine zeitnahe Rückkehr eher unrealistisch ist. Außerdem wird uns Thomas Klassek wegen der U20-WM ebenfalls fehlen. Daher haben wir uns dazu entschieden, vorübergehend die Abwehr personell noch einmal aufzustocken“, begründet Trainer Kirk Furey die Neuverpflichtung.