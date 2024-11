Was spielt sich im Innenleben der Nationalteamfußballer ab, wenn sie durch das ausgeräumte Foyer stapfen, um wieder anzukommen nach der Anreise aus aller Herren Klubs? Vermutlich nicht überbordend viel, denn sie müssen ja befreit sein von aller Last in so intensiven Arbeitswochen wie diesen. Die meisten nehmen Notiz von den Wartenden, David Alaba grüßt freundlich, Marko Arnautovic macht´s mit Schmäh, zwei scheren aus, sie bringen den Kopf nicht auf die Seite, als litten sie unter Genickstarre. Aber was soll´s, ist eh wurscht.